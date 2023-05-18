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РИА Новости

Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Лавров: надоело комментировать стенания из США об отказе Москвы от диалога с Киевом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом, так как Владимир Зеленский сам отказывается от разговора с Москвой и даже запретил такие переговоры законодательно.

"Сам Зеленский заявляет: "с кем мне там в Москве разговаривать". Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ. И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах - просто уже даже надоело комментировать", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

"Когда (Западом) было сказано - "примем только то, что будет приемлемо для Зеленского" - ну все, пожалуйста, тогда давайте пускай "хвост вертит собакой", как это уже не раз бывало в той же американской истории", - добавил он.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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Лавров Сергей
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