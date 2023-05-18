MBDA выполнит средний ремонт КР "Скальп" ВВС Греции

ЦАМТО, 17 мая. Группа MBDA укрепляет свои отношения с Грецией, подписав 11 мая контракт на проведение среднего ремонта (MLR) крылатых ракет "Скальп" ВВС Греции.

Контракт подписали генеральный директор по оборонным инвестициям и вооружениям Министерства национальной обороны Греции адмирал Аристеидис Алексопулос и главный исполнительный директор MBDA Эрик Беранже.

Контракт на проведение ремонта MLR ракет "Скальп" ВВС Греции включает закупку продукции для планирования операций, проведение технического обслуживания и оказание технической помощи. Работы должны продлить срок службы боеприпасов и обеспечить возможность поражения перспективных угроз.

В настоящее время командование ВВС Греции применяет крылатые ракеты "Скальп" с борта истребителей "Мираж-2000-5" и "Рафаль". Ракеты, ремонт которых планируется провести, были приобретены в рамках базового пакета вооружений для "Мираж-2000-5".

МНО Греции также закупило дополнительные КР "Скальп" как часть комплекта вооружения для 18 самолетов "Рафаль", приобретенных в 2021 году, и шести "Рафаль", заказанных в 2022 году.