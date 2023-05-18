Лавров: Россия готова рассматривать предложения от Африки по решению украинского кризиса

При этом министр отметил, что Москва пока не видела предложений от авторов латиноамериканской и африканской инициатив

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

"[Глава МИД Белоруссии] Сергей Федорович [Алейник] упоминал, что есть еще другие инициативы: <...> бразильская инициатива, инициатива президента ЮАР. И в том, и в другом случае мы ответили на обращения к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, что мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка, но пока, в отличие от китайских наших соседей, ни от бразильцев, ни от африканцев, мы ничего на бумаге не видели", - сказал Лавров.

"Мы подтвердили им, что готовы к контактам, когда они будут в этом заинтересованы, потому что в наших интересах ту логику, которая сегодня становится все более понятной независимому наблюдателю, доносить до максимально большего числа наших партнеров на всех континентах", - добавил глава МИД России.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил во вторник, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

Глава российского МИД отметил, что западные страны настаивают на том, что готовы рассматривать только "мирный план" украинского лидера Владимира Зеленского в контексте урегулирования вокруг Украины, но не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва.

"Европа отношения [к китайской мирной инициативе по Украине] не скрывает, отношение такое же, как со стороны Вашингтона, там все скоординировано, отношение заключается в том, что если Россия сказала, что это можно обсуждать, значит, это не годится. Декларируется прямо, что Россия не хочет вести переговоры на условиях Зеленского, а другой основы для переговоров быть не может, что единственным планом, который Запад будет продвигать, это план Зеленского из десяти пунктов", - сказал он.

Министр добавил, что Запад продолжает продвигать инициативу Зеленского, при том что украинское руководство в прошлом году законодательно исключило возможность переговоров с РФ. "Было сказано: "Примем то, что будет приемлемо для Зеленского". Все, пожалуйста, пускай "хвост вертит собакой", как это бывало раньше в той же американской истории", - заключил Лавров.