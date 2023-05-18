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РИА Новости

Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки

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Военнослужащий РФ на корпусе БМД-4М
Военнослужащий РФ на корпусе БМД-4М.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Минобороны показало видео с экипажем БМД-4М, использующим машину в качестве САУ

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Экипажи боевых машин десанта БМД-4М применяют их в том числе в качестве самоходной артиллерийской установки, нанося удары по противнику с закрытых позиций из 100-миллиметровой пушки, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.



На кадрах Минобороны, опубликованных в официальном телеграм-канале ведомства, показан огонь по навесной траектории с закрытой позиции из 100-миллиметрового орудия машины, а также огонь прямой наводкой по украинским укреплениям из 30-миллиметровой автоматической пушки. Также в ролике представлен корректировка огня и контроль поражения целей с беспилотника.

По данным ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника обнаружила в лесном массиве украинский взводный опорный пункт. Для его уничтожения было принято решение применить бронегруппу на БМД-4М.

"Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, а также с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровой пушки, уничтожив личный состав ВСУ в опорных пунктах", - уточнили в военном ведомстве.

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