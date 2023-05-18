В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик"

В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик"

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.)", — сказал он во время выставки MILEX-2023.

"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.

По информации из открытых источников, боевая часть "Бронебойщика" превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях.

С 17 по 20 мая в Минске проходит международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023. На ней представлены в том числе предприятия российской оборонки.

"Техмаш" входит в госкорпорацию "Ростех". Концерном управляет холдинг "Технодинамика".