Компания HENSOLDT поставит ВС Украины дополнительные РЛС TRML-4D

ЦАМТО, 17 мая. Немецкая компания Hensoldt объявила о получении заказа на поставку шести дополнительных многофункциональных РЛС TRML-4D для усиления противовоздушной обороны Украины.

РЛС в рамках заказа на сумму более 100 млн. евро будут поставлены во второй половине года после проведения обучения украинских операторов. Ранее Hensoldt уже получила несколько заказов на поставку РЛС TRML-4D для ВС Украины, в т.ч. для применения в составе ЗРК IRIS-T SLM.

По заявлению генерального директора Hensoldt Томаса Мюллера, шесть дополнительных РЛС TRML-4D позволят усилить сеть средств наблюдения за воздушной обстановкой и систему противовоздушной обороны Украины. Информация от TRML-4D будет поступать в национальную систему контроля воздушной обстановки Украины.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2022 года компания Hensoldt одновременно с поставкой первой РЛС объявила, что в рекордно короткие сроки поставит четыре TRML-4D для ЗРК IRIS-T SLM компании Diehl Defence, которые должны быть переданы ВС Украины Германией.

В январе 2023 года Hensoldt получила заказ, оценивающийся в двузначную сумму в миллионах евро, на поставку двух дополнительных РЛС TRML-4D для ВС Украины. Предполагалось, что станции будут поставлены в течение трех месяцев.

Разработанная в 2018 году TRML-4D представляет собой мобильную многофункциональную РЛС средней дальности C-диапазона (4-8 ГГц), позволяющую обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, в т.ч. малоразмерные, скоростные, низколетящие и/или маневрирующие крылатые ракеты и самолеты, а также вертолеты в режиме висения.

В РЛС TRML-4D используется активная фазированная антенная решетка с электронным сканированием на основе приемо-передающих модулей из нитрида галлия (GaN). Станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.