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Интерфакс-АВН

Глава Минцифры сообщил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

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М.Шадаев
М.Шадаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Единый реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву на срочную службу, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Заработает быстро, я думаю. (...) Мы пока как заявили к осеннему призыву, в рамках осеннего призыва мы и планировали пилотировать", - сказал Шадаев журналистам в среду

Обычно осенняя призывная кампания стартует 1 октября, но в 2022 году её начало перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.

5 мая Минцифры опубликовало проект постановления правительства, где определило сроки создания Единого реестра воинского учета. Согласно проекту постановления, Минцифры предлагает три этапа введения реестра в эксплуатацию.

На первом этапе - с 1 июля по 31 декабря 2023 года - предлагается обеспечить создание и ввод реестра в эксплуатацию. На этом этапе предусматривается апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации, говорится в проекте.

Второй этап, согласно проекту, продлится с 1 января по 31 декабря 2024 года. В ходе этого этапа министерством обеспечиваются ввод реестра воинского учета в эксплуатацию в соответствии с требованиями к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением правительства от 6 июля 2015 года N 676, а также его функционирование и методическое обеспечение деятельности военных комиссариатов, осуществляющих внесение в него сведений.

С 1 января 2025 года оператором реестра предлагается определить Минобороны РФ, которое будет обеспечивать формирование записей и дальнейшую эксплуатацию.

Ранее Минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Согласно документу, предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг, а также размещение повесток в личных кабинетах граждан на портале.

Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ.

Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. В случае, если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, говорится в поправках.

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