Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии

Россия на фоне СВО в 20 раз нарастила производство боеприпасов для реактивной артиллерии

МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Техмаша" Александр Кочкин.

"Сегодня наш приоритет - это больше не новые разработки, а производство существующих образцов крупными сериями и повышение их эффективности. По сравнению с прошлым годом тех же снарядов РСЗО мы производим в 20 раз больше, есть и позиции, выпуск которых мы увеличили и в более значительном объеме", - сказал Кочкин в ходе выставки вооружений MILEX-2023.

Собеседник агентства заявил, что в первом квартале 2023 года предприятия "Техмаша" произвели столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год. "Темпы роста у нас серьёзные", - заметил он.

Ранее гендиректор "Ростеха", в который входит "Техмаш", Сергей Чемезов опроверг в интервью РИА Новости информацию западных и украинских СМИ, согласно которой российская армия якобы испытывает "снарядный голод", назвав это утверждение "полной ерундой".

В состав НПК "Техмаш" входят более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, среди них НПО "Прибор", "Сибприбормаш", НИИ "Поиск".