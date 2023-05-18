ОАК впервые представила авиатехнику на выставке MILEX

ЦАМТО, 17 мая. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) впервые принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2023", которая проходит с 17 по 20 мая в Минске.

В экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлен широкий спектр авиационной техники производства предприятий ОАК, включая импортозамещенные версии МС-21 и Superjet.

Развитию сотрудничества в авиастроении большое внимание уделяют руководители обеих стран: принят межправительственный план, дорожная карта по активизации сотрудничества. На выставке запланирована насыщенная деловая программа. Она нацелена на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Беларуси. Вместе с делегацией корпоративного центра выставку посетят делегации входящих в ОАК ПАО "Туполев" и ПАО "Ил".

ОАК реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение. Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов.

Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в Республику российской авиатехники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".