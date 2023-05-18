Игра в прятки с военкоматами. Украинцы уходят в тень

Страна.ua: неофициальная занятость становится все более популярной среди украинцев

Мужское население Украины все чаще стало отказываться от официального оформления на работу из-за неизбежной перспективы оправиться в зону боевых действий, пишет украинский портал "Страна". При этом работодателям за сокрытие трудовых нелегалов грозят высокие штрафы.

Украинцы все чаще жалуются, что не могут устроиться на работу из-за мобилизации. С нового года без постановки на воинский учет на работу официально устроиться нельзя. При этом мужчин, которые не состоят на воинском учете по месту жительства, все еще очень много. А если становиться на учет, то сразу можно получить и повестку. И вместо нового места работы отправиться на фронт. Не меньше проблем и у работодателей.

"По новому постановлению кабинета министров, компании должны вести первичный учет военнообязанных и сообщать о них в военкоматы. Через предприятия также активно вручают повестки, а руководитель ответственен за „доставку” призывника на медкомиссию. Поэтому многие мелкие и даже средние компании со штатом до 150 человек стараются военнообязанных вообще не брать. По крайней мере, официально. На этом фоне растет доля нелегальной занятости. В ней сейчас заинтересованы и работники, и работодатели. Договариваются, как реагировать на возможные проверки: мол, ты тут не работаешь, пришел просто спросить о вакансиях. Пока срабатывает", – рассказал глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

То есть, получается, рынок труда еще больше уходит в тень, а это значит, что больничных, отпускных и, главное, трудового стажа многие украинцы не получают. Более того, как говорит Доротич, если у работодателя есть выбор – принять на работу военнообязанного специалиста или того, кто на учете не состоит (например, женщину, обладателя "белого билета" и т.д.), – то нередко предпочтение отдают именно последним. Разбирались, как военный учет влияет на рынок труда.

На работу через военкомат

Как пояснил нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, военный билет при трудоустройстве был нужен и до конфликта. Его подавали в пакете с остальными документами: паспортом, дипломом и т.д. Но в мирное время это было простой формальностью.

"Сейчас это стало обязательным. И многие боятся, что стоит им показаться в военкомате, как им тут же вручат повестку. Но это только одна из страшилок. Другая связана с самим оформлением на работу. Есть мнение, что, как только ты засветился на предприятии, тебя проще достать военкомам. По факту так и есть. Ведь руководители предприятий и организаций являются одним из официальных каналов рассылки повесток. Передавая повестку через работодателя, легко доказать факт надлежащего вручения, а это значит, что военнообязанный не сможет уклоняться на основании того, что, мол, никакую повестку не получал. Более того, несколько штрафов за неявку при доказанном надлежащем вручении повестки могут стать основанием для возбуждения уже тяжелой уголовной статьи, предусматривающей до трех лет лишения свободы", – говорит Кравец.

По словам Доротича, с недавних пор существенно ужесточились требования к работодателям, которые принимают в штат военнообязанных граждан.

"Во-первых, нужно быть постоянно на связи с военкоматом, передавать списки военнообязанных, сверять данные по ним. Многих предпринимателей, особенно мелких, это уже само по себе напрягает, так как под повестки попадают и они сами. Во-вторых, на работодателей переложили контроль за явкой на медкомиссию тех, кому через них вручают повестки. Если не углядел – административная ответственность, дополнительные проверки", – рассказал нам Доротич.

Речь идет о постановлении, которое было принято "под елочку", в последних числах декабря прошлого года, и вступило в силу в январе 2023 года.

Это постановление вносит изменения в порядок военного учета. В частности, в нем прописано, что руководители предприятий и организаций должны обеспечить отдельное ведение кадровых документов военнообязанных лиц, так называемый персональный военный учет (и даже брать для этого дополнительных кадровиков в штат, если в этом есть потребность). Также существует отдельный типовой бланк, который должны теперь заполнять на предприятиях, – ведомость оперативного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Для ведения такого учета на предприятии должны проверять наличие у потенциального работника военно-учетного документа.

"Прием на работу осуществляется только после взятия на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектации и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки", – говорится в статье постановления кабинета министров.

Информацию об изменениях в учетных данных (например, если человек уволился) работодатель обязан сообщить в ТЦК в течение семи дней с момента таких изменений.

В постановлении также указано, что руководители предприятий должны уведомлять работников о призыве специальными приказами под роспись. И "обеспечивать их своевременное прибытие" в военкоматы (как именно, не указано).

"Если что, ты тут не работаешь"

На фоне всех этих нововведений бояться стали уже не только рядовые граждане, которые ищут работу, но и их потенциальные работодатели.

"Большие компании, понятно, особого выбора не имеют. Но там руководитель напрямую не бегает в военкомат, есть специальный человек, который ведет учет военнообязанных. Кроме того, для крупных работодателей есть не только кнут, но и пряник – возможность забронировать часть сотрудников. А вот мелкий бизнес связываться с военкоматами и учетом работников не сильно хочет. Тем более что сам ФОП вместе со своим работником может получить повестку", – отмечает Доротич.

Поэтому, по его словам, если есть выбор – принять на работу военнобязанного специалиста или того, кто не состоит на военном учете, – многие выберут именно последнего. Еще один вариант, который, по словам Доротича, набирает популярность, – работа без оформления.

"Тут сходятся интересы и потенциального работника, и работодателя. Поэтому теневой занятости становится все больше. А на случай проверок заблаговременно придумывают разного рода легенды. Типа: ты тут не работаешь, зашел узнать о вакансии или к знакомому", – рассказывает Доротич.

По словам Кравца, неофициальная занятость становится все более популярной среди украинцев еще и по причине проблемных кредитов: люди боятся, что начнут вычитать долги из их зарплат. А нет оформления – нет ни повесток, ни долгов.

Но при этом нет и трудовых гарантий, которые положены работающим украинцам по КЗоТу. То есть больничные, отпускные зависят только от доброй воли работодателя. А трудовой стаж и вовсе не начисляется, так как нет отчислений ЕСВ за работника.

Непонятно также, как долго можно будет скрываться от Гоструда, поскольку власти взяли курс на закручивание гаек с нелегальной занятостью, а штрафы там довольно серьезные – могут достигать нескольких сотен тысяч гривен. "Но пока мелкий и даже средний бизнес выбирают такой формат", – говорит Доротич.

Впрочем, с этой же проблемой сталкивается и крупный бизнес. "С нового года столкнулись с проблемой, что не можем набрать водителей на официальную занятость – люди боятся военкомата. Хотят только нелегально. Но нам это трудно – все же у нас грузовые перевозки", – рассказал руководитель одной из крупных торговых компаний.

"Военнообязанные мужчины должны при устройстве на работу предоставить военный билет. Некоторые боятся повесток, но такие правила", – говорит нам руководитель деревообрабатывающего предприятия ВГСМ Ирина Мацепура.

"Жалуются, что не могут найти работу из-за военкомата, уклонисты. Боятся, что заберут на фронт", – говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Автор: Людмила Ксенз