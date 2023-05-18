Польша заявила, что не готова предоставить Украине истребители F-16

При этом, по словам польского президента Анджея Дуды, Варшава передала Киеву почти все свои МиГ-29

ТАСС, 17 мая. Власти Польши передали Украине почти все имеющиеся в стране истребители МиГ-29, но республика не готова отдавать Киеву свои самолеты F-16. Об этом заявил в среду в Рейкьявике польский президент Анджей Дуда.

"Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых просила Украина с самого начала конфликта", - сказал он, подчеркнув, что Варшава оказала Киеву военную помощь на миллиарды долларов и находится в первой тройке стран по объемам поддержки Украины.

Касаясь самолетов F-16, Дуда указал, что у Польши их немного. "Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - отметил он.