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ТАСС

Польша заявила, что не готова предоставить Украине истребители F-16

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Истребители F-16 ВВС Польши
Истребители F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: EYEPRESS via Reuters Connect

При этом, по словам польского президента Анджея Дуды, Варшава передала Киеву почти все свои МиГ-29

ТАСС, 17 мая. Власти Польши передали Украине почти все имеющиеся в стране истребители МиГ-29, но республика не готова отдавать Киеву свои самолеты F-16. Об этом заявил в среду в Рейкьявике польский президент Анджей Дуда.

"Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых просила Украина с самого начала конфликта", - сказал он, подчеркнув, что Варшава оказала Киеву военную помощь на миллиарды долларов и находится в первой тройке стран по объемам поддержки Украины.

Касаясь самолетов F-16, Дуда указал, что у Польши их немного. "Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - отметил он. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
F-16
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