В Минске начинает свою работу ХI Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2023"

ЦАМТО, 17 мая. В Минске с 17 по 20 мая пройдет ХI Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2023" и Х Международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности (MILEX.INOVATIONS 23).

Организаторы выставки – Государственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь, РУП "БелЭкспо", Управление делами президента Республики Беларусь.

Тематические разделы выставки представят весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства.

Деловая программа выставки включает научно-технические конференции, форумы по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности государства.

Главные цели выставки – широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

Ниже в изложении пресс-службы Минобороны РБ представлено обращение министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина к участникам ХI Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX-2023":

"Уважаемые участники и гости XI Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX-2023".

Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2023" – это уже традиционный форум предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, торговых компаний и фирм из десятков стран мира, занимающихся продукцией военного назначения.

Выставка по праву считается уникальной площадкой, способствующей повышению инновационной и инвестиционной активности в области создания и модернизации вооружения, военной и специальной техники, внедрению передовых технологий.

Участие в выставке "MILEX-2023" позволит продемонстрировать многопрофильный характер своей деятельности, высокий технический и технологический потенциалы.

Традиционно вниманию специалистов будет предложен широкий спектр образцов продукции военного и двойного назначения с отвечающими современным требованиям техническими характеристиками, разнообразные программы модернизации вооружения и военной техники.

Часть экспонируемой номенклатуры уже принята на вооружение в Вооруженных Силах Республики Беларусь и ряда других государств.

Уверен, что "MILEX-2023" продемонстрирует новейшие достижения инженерной мысли и образцы специальных средств и вооружений, используемых для обеспечения безопасности государства, откроет новые возможности для международного сотрудничества.

И в этом смысле особенно приятно, что его развитию способствует плодотворная работа участников и гостей выставки на нашей гостеприимной белорусской земле.

Желаю всем участникам и гостям специализированной выставки вооружения и военной техники "MILEX-2023" успешной и плодотворной работы, мира и благополучия народам ваших стран!"