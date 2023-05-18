Глава ЕКА назвал непростым решение о прекращении сотрудничества с Россией

Йозеф Ашбахер заявил об отсутствии формулы для возвращения взаимодействия с РФ "к тому, что было до войны"

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что решение о прекращении сотрудничества с Россией было непростым.

"Такое, вероятно, происходит впервые в истории, - сказал он в опубликованном в среду интервью испанской газете El Pais. - В прошлом в большинстве случаев космос был областью встреч и сотрудничества между странами самых разных политических убеждений, даже во времена холодной войны со всеми ее конфликтами и напряженностью".

"У ЕКА был большой совместный проект с Россией - "ЭкзоМарс", который работал 12 лет и в который мы вложили более €1 млрд и Россия примерно столько же", - напомнил Ашбахер. По его словам, после начала российской спецоперации на Украине "было принято решение прекратить все сотрудничество с РФ". "То же самое произошло и с остальными совместными проектами, - уточнил он. - И я могу сказать вам, что это непростое решение". "За эти годы мы построили сильное промышленное сотрудничество, и теперь нам нужно найти способ начать с нуля и сделать все самостоятельно, с новыми союзниками", - отметил глава ЕКА.

"Я не вижу формулы, чтобы сотрудничество [с РФ] вернулось к тому, что было до войны, - сказал он. - Невозможно знать, что будет через 20 лет, но точно в среднесрочной перспективе такое деление блоков продлится достаточно долго".

Ашбахер уточнил, что "Европа твердо намерена продолжать эксплуатацию [Международной космической] станции до конца этого десятилетия". "США, Канада, Япония тоже, - сказал он. - Недавно Россия заявила, что будет поддерживать операции как минимум до 2028 года". "Мы не знаем, продолжится ли их сотрудничество после этой даты, - отметил глава ЕКА. - Но я думаю, что есть хорошие шансы, что объект будет работать до конца десятилетия. Ясно также, что это предел".