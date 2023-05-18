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ТАСС

Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине

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Сеймур Херш
Сеймур Херш.
Источник изображения: Brad Barket/ Getty Images

По словам журналиста, президент США "полагается на брифинги и другие материалы"

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден получает неполные разведывательные данные о ходе украинского конфликта, так как часть материалов американских спецслужб не доходит до главы государства. Об этом проинформировал в среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующее сообщение на своем сайте.

"Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки", - отметил он.

По словам Херша, американский президент "полагается на брифинги и другие материалы", подготовленные директором Национальной разведки США Эврил Хейнс. Журналист подчеркнул, что последняя "провела большую часть своей карьеры, работая на главу Госдепартамента Энтони Блинкена, чьи связи с Байденом и согласие с ним по вопросам, касающимся России и Китая, насчитывают десятилетия".

Лауреат Пулитцеровской премии также отметил, что его источники характеризуют директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса как сторонника более сбалансированного подхода к отношениям с Москвой и Пекином и противника ряда резких шагов Вашингтона на мировой арене. "Он не хочет быть крысой на тонущем корабле", - приводит Херш высказывания неназванного американского чиновника о руководителе спецслужбы. 

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Китай
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Украина
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