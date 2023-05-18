Войти
ТАСС

Лавров: кризис на Украине может кончиться тем, что США бросят союзников

411
0
0
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel Ruiz

Министр иностранных дел РФ отметил, что ранее такое произошло в Египте и Афганистане

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят своих союзников, как это ранее произошло в Египте или Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград", которое опубликовано в среду на сайте дипведомства.

Глава российской дипломатии напомнил, что США "бросили [бывшего] президента Египта Хосни Мубарака]", "бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны". "Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и [на то], как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать", - отметил Лавров.

Он не исключил, что подобным может кончиться и украинский кризис. "Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что все это будет продолжаться, пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны", - указал глава МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Египет
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
03.03.2023
"Путин побеждает?" На Западе заметили, что на стороне России почти весь мир
03.02.2023
На Западе признали невозможность воссоединения Донбасса с Украиной
14.12.2022
Россия окончательно распрощалась с Европой
01.07.2019
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 11:17
  • 49678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников