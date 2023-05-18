Лавров: кризис на Украине может кончиться тем, что США бросят союзников

Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула.

Министр иностранных дел РФ отметил, что ранее такое произошло в Египте и Афганистане

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят своих союзников, как это ранее произошло в Египте или Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград", которое опубликовано в среду на сайте дипведомства.

Глава российской дипломатии напомнил, что США "бросили [бывшего] президента Египта Хосни Мубарака]", "бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны". "Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и [на то], как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать", - отметил Лавров.

Он не исключил, что подобным может кончиться и украинский кризис. "Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что все это будет продолжаться, пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны", - указал глава МИД РФ.