В Эстонии заявили, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за конфликта

В Эстонии считают, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, пока идет конфликт. Об этом в интервью газете Financial Times заявила премьер страны Кая Каллас. При этом она отметила, что игнорировать заявку Киева нельзя.

"Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается война. Но мы не можем игнорировать заявку (Киева - ред.)", — указала Каллас.

Эстонский премьер также считает, что нужно помочь Киеву боеприпасами дальнего радиуса. По ее мнению надо больше поставлять такого вооружения. Каллас уверена, что Киев не хочет атаковать России. Вооружение Украине нужно для защиты, высказалась она.