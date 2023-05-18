Войти
РИА Новости

Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин

409
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: российские бойцы сражаются в ходе спецоперации с прямыми последователями нацизма

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил, что сегодня бойцы и командиры РФ сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День спасения и освобождения приурочен к 9 мая 1945 года - тогда это было 26 ияра по еврейскому календарю. Дата подвижная, в этом году "еврейский День Победы" выпадает на 17 мая. Праздник молодой, ему всего 10 лет, но уже отмечается в еврейских общинах по всему миру.

"Сегодня в России и в других странах торжественно отмечается 26 Ияра – День спасения и освобождения... И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме президента РФ.

Он отметил, что эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре и служит сбережению памяти о подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, спасших еврейский и другие народы от нацизма.

Путин выразил уверенность, что широкое празднование этого дня будет укреплять традиции российских евреев и патриотическое воспитание молодёжи.

"И конечно, самые добрые и искренние слова признательности – нашим дорогим ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.

Мероприятия, посвященные празднику, продолжатся до 23 мая. Так, 21 мая в столичных "Лужниках" состоится первая Всероссийская выпечка хал с участием более тысячи женщин, а 23 мая в Иерусалиме - религиозно-памятная акция с участием 500 израильских детей в мемориальном центре "Яд-Вашем". Одна из традиций праздника - зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.09.2021
Fox News (США): Путин извлекает выгоду из провального климатического крестового похода Европы
04.10.2018
4 пусковых установки С-300 уже в Сирии. Госдеп США не верит
11.12.2017
Американский эксперт о российских программах в области беспилотных средств
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
05.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
30.08.2010
Израиль попросил Путина не продавать Сирии противокорабельные ракеты
17.08.2010
Иран объявил о строительстве нового ядерного центра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 11:15
  • 49677
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников