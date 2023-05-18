Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин

Путин: российские бойцы сражаются в ходе спецоперации с прямыми последователями нацизма

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил, что сегодня бойцы и командиры РФ сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День спасения и освобождения приурочен к 9 мая 1945 года - тогда это было 26 ияра по еврейскому календарю. Дата подвижная, в этом году "еврейский День Победы" выпадает на 17 мая. Праздник молодой, ему всего 10 лет, но уже отмечается в еврейских общинах по всему миру.

"Сегодня в России и в других странах торжественно отмечается 26 Ияра – День спасения и освобождения... И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме президента РФ.

Он отметил, что эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре и служит сбережению памяти о подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, спасших еврейский и другие народы от нацизма.

Путин выразил уверенность, что широкое празднование этого дня будет укреплять традиции российских евреев и патриотическое воспитание молодёжи.

"И конечно, самые добрые и искренние слова признательности – нашим дорогим ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.

Мероприятия, посвященные празднику, продолжатся до 23 мая. Так, 21 мая в столичных "Лужниках" состоится первая Всероссийская выпечка хал с участием более тысячи женщин, а 23 мая в Иерусалиме - религиозно-памятная акция с участием 500 израильских детей в мемориальном центре "Яд-Вашем". Одна из традиций праздника - зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей.