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ЦАМТО

Fincantieri передала ВМС Катара четвертый корвет класса "Аль-Зубарах"

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Источник изображения: Фото: Fincantieri

ЦАМТО, 17 мая. Итальянская компания Fincantieri сообщила о состоявшейся 16 мая на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии передачи ВМС Катара корвета "Сумайсимах" класса "Аль-Зубарах".

В мероприятии принял участие командующий ВМС Катара генерал-майор Абдулла бин Хассан Аль Сулаити (Abdullah bin Hassan Al Sulaiti)

"Сумайсимах" является четвертым и последним корветом класса "Аль-Зубарах", заказанным Министерством обороны Катара в рамках национальной программы модернизации катарского флота.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставляла для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны (OPV – Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для постройки головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года. Он был передан ВМС Катара 28 октября 2021 года. Второй корвет серии, "Дамсах" (Damsah), был поставлен заказчику в апреле 2022 года, третий, "Аль Хор" (Al Khor), – в декабре 2022 года. Спуск на воду четвертого корабля, "Сумайсимах", состоялся в марте 2022 года.

Головной патрульный корабль OPV, (P 61) "Мушериб" (Musherib), был передан ВМС Катара 31 января 2022 года, второй, "Шераух", – в июле 2022 года.

Закладка киля ДВКД "Аль Фульк" для ВМС Катара состоялась на предприятии Fincantieri в Палермо 17 мая 2022 года. Спуск на воду прошел 24 января 2023 года.

Корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач: от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составляет 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т, экипаж – 112 человек. Он оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD и развивает максимальную скорость 28 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту могут размещаться скоростные шлюпки RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90. В состав вооружения входят 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.

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Страны
Италия
Катар
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
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