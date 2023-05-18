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ТАСС

Пушилин сообщил об обучении в ДНР 4 тыс. бойцов продвинутым навыкам управления БПЛА за год

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Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Врио главы республики назвал уникальным вклад специалистов в освоение новых тактик применения беспилотников в боевых условиях

ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Республиканский центр беспилотных систем в ДНР за год подготовил четыре тысячи бойцов, обучив их продвинутым навыкам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал в среду врио главы республики Денис Пушилин.

"Республиканский центр беспилотных систем им. В. Жоги за год проделал огромный путь. Что называется, все совпало: огромная потребность в навыках применения БПЛА на фронте, а также желание решить этот вопрос профессионалов своего дела. Подготовить четыре тысячи бойцов, [обучив их] продвинутым навыкам управления БПЛА, - это отличный результат. Благодарю руководителя центра - офицера с позывным "Инок", а также всех, кто внес свой вклад в создание условий для существования центра",- написал Пушилин.

По его словам, обучение проходит на самом высоком уровне. "Вклад специалистов в освоение новых тактик применения беспилотников в боевых условиях уникален", - добавил он. 

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Проекты
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