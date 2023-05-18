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ТАСС

"Швабе" на выставке MILEX демонстрирует сверхпрочные материалы для космической аппаратуры

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

На международной выставке вооружений представили зеркало из сверхтвердого карбида кремния и оптический ситалл

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений MILEX-2023 в Минске демонстрирует зеркало из сверхтвердого карбида кремния и оптический ситалл - материал для зеркал оптико-электронных комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе холдинга.

"На стенде "Швабе" представлено облегченное зеркало из карбида кремния, созданное на Лыткаринском заводе оптического стекла. Материал обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие свойства карбида кремния позволяют создавать на его основе облегченную съемочную аппаратуру для космоса, которую можно устанавливать даже на малые спутники. Благодаря материалам на основе карбида кремния оптическая аппаратура для космоса становится более прочной и практически нечувствительной к изменению температуры окружающей среды", - рассказали в "Швабе".

Кроме того, посетители выставки могут увидеть высокопрочный оптический ситалл, применяющийся при создании зеркал для оптико-электронных комплексов ДЗЗ, крупногабаритных телескопов наземного и космического базирования. Как отметили в холдинге, использование ситалла материала позволяет снизить вес готового изделия на 50-80%. Посетители выставки также смогут ознакомиться со SWIR-камерой, работающей в коротковолновом инфракрасном диапазоне (short wavelength infrared range, SWIR), и позволяющей наблюдать объекты в сложных климатических условиях и условиях ограниченной видимости, например, сквозь дым и туман.

Карбид кремния - это сверхтвердый кристалл с очень высокой термической, химической и радиационной стойкостью. Один из наиболее перспективных композитных материалов для производства оптических устройств, эксплуатирующихся в условиях экстремальных перепадов температур.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2023 проходит в Минске (Белоруссия) 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", будет представлено более 150 образцов вооружения и техники. 

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