Войти
ТАСС

Китай запустил первый резервный спутник навигационной системы Beidou

377
0
0
Спутник навигационной системы Beidou
Спутник навигационной системы Beidou.
Источник изображения: CGTV / YouTube

Аппарат должен повысить надежность навигационной системы и помочь пользователям достичь быстрого и высокоточного геопозиционирования

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китай осуществил запуск первого резервного спутника национальной навигационной системы Beidou. Как сообщило в среду Центральное телевидение КНР, он присоединился к группе из 55 аппаратов на геостационарной орбите.

56-й спутник Beidou запустили с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. На орбиту его отправила ракета-носитель "Чанчжэн-3-би".

Резервный аппарат повысит надежность навигационной системы и поможет пользователям достичь быстрого и высокоточного геопозиционирования, уточнил телеканал.

Формирование базовой системы из 55 спутников Beidou завершилось в июне 2020 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
Похожие новости
13.07.2021
Китай собрал первый урожай риса из побывавших в космосе семян
24.05.2021
Китайский марсоход "Чжужун" успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса
17.05.2021
Китай впервые в своей истории посадил на Марсе планетоход
26.04.2021
Китай назвал свой первый марсоход «Чжужун» в честь бога огня
12.04.2021
Китай запустил спутник Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства
25.11.2019
Китай осуществил успешный запуск двух спутников навигационной системы Beidou-3
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 11:15
  • 49677
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников