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Известия.ru

ВС РФ получат новые противотанковые пушки в 2024 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В 2024 году могут начаться поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России. Об этом сообщили в пресс-службе Курганмашзавода в преддверии оборонной выставки MILEX-2023, которая пройдет в Минске 17–20 мая.

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — приводит сообщение компании «РИА Новости».

В настоящий момент идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая примет решение о годности машины к серийному выпуску и даст рекомендации к ее принятию на вооружение.

Кроме того, началась подготовка производства для серийного выпуска самоходной 125-миллиметровой пушки 2С25М, которая разработана Волгоградским предприятием ООО «ВМК «ВГТЗ» (дочерняя компания ПАО «Курганмашзавод») на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД» с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М. Государственные испытания машины завершились в августе 2022 года.

Ранее, 15 мая, холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», созданный на базе БМП-3, до сих пор продолжает проходить испытания, напомнили в «Ростехе».

До этого, 5 мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он доложил, что на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-3
Птицелов ЗРК
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Ту-214
Компании
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Чемезов Сергей
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