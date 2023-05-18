Минобороны показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Минобороны России 17 мая опубликовало видео полета экипажей самолетов в ходе спецоперации.

На представленном видео можно рассмотреть, как пилоты готовятся к взлету, как истребитель выходит на взлетную полосу и поднимается в небо. Также на кадрах запечатлен вид из кабины самолета и возвращение бомбардировщика на базу.

Летчики ВКС РФ выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских военных и союзных сил в любое время суток при любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса, пояснили в Минобороны.

8 мая начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области.

20 апреля Минобороны РФ поделилось кадрами работы летчиков сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрывают действия подразделений Вооруженных сил России в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.