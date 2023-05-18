Американская зенитная ракетная система Patriot поражена в Киеве

Как сообщила 16 мая 2023 года американская телекомпания CNN, поставленная вооруженным силам Украины американская зенитная ракетная система Patriot, вероятно, была повреждена, хотя и не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром 16 мая по местному времени. Об этом сообщил CNN официальный представитель США

Снимок вероятного попадания российской авиационной гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" по цели в районе Киева, 16.05.2023 (с) Телеграм-канал "Донбасский партизан"

Согласно CNN, по словам этого официального представителя, США все еще оценивают, в какой степени система Patriot была повреждена. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему (видимо, для отправки на ремонт за пределы Украины) или можно просто отремонтировать ее на месте украинскими силами. Другой представитель США заявил, что, возможно, ракетный обстрел поразил один из нескольких элементов батареи ЗРС Patriot.

Днем 16 мая Министерство обороны Российской Федерации в сводке о ходе специальной военной операции на Украине заявило, что "сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".

Согласно распространяемым сетевыми источниками неофициальным данным, основывающимся в том числе на видеоматериалах российского ракетного удара по объектам украинской ПВО в районе Киева, предположительно, ударом ракеты "Кинжал" были поражены минимум две пусковые установки ЗРС Patriot в киевском аэропорту Жуляны. Неясно, сколько всего ракет "Кинжал" было применено и скольким из них удалось поразить цели (сообщается, что в Киеве было три сильных взрыва). ВСУ заявили о перехвате якобы шести ракет "Кинжал", что выглядит сильно сомнительным.

Видеоматериалы подтверждают применение из района Жулян в ходе отражения российского удара значительного количества (до 30-32) зенитных ракет комплекса Patriot PAC-3. Наряду с фотографиями упавших зенитных ракет PAC-3 в Киеве, это подтверждает получение ВСУ современных ракет (противоракет) этого типа PAC-3 (относящихся к первой модификации CRI), о чем ранее не сообщалось.

К настоящему времени вооруженные силы Украины получили две батареи ЗРС Patriot, которые в воздушных силах Украины по советской традиции организации именуются "дивизионами". Первая батарея, переданная из состава ВВС Германии, и дополненная двумя пусковыми установками из состава вооруженных сил Нидерландов, была официально заявлена министерством обороны Украины как введенная в строй с 19 апреля. Вторая батарея, переданная из состава учебных частей армии США, была объявлена действующей с 26 апреля. Можно предположить, что именно "американская" батарея оснащена противоракетами РАС-3 и что именно она стала целью российской атаки в ночь на 16 мая.

Упавшие в Киеве в ночь на 16 мая 2023 года противоракеты Patriot PAC-3 CRI (c) AP и CNN

Видео применения ЗРС Patriot (с ракетами PAC-3 CRI) ВСУ в Киеве входе отражения ракетного удара в ночь на 16 мая, падения выпусщенных ЗРС ракет, и, предположительного поражения позиции ЗРС Patriot ракетой комплекса "Кинжал":