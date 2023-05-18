Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году

Курганмашзавод: поставки новых противотанковых пушек в войска могут начаться в 2024 году

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода" в преддверии оборонной выставки MILEX-2023, которая пройдет в Минске 17-20 мая.

"При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году", — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что сейчас идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая должна принять решение о годности машины к серийному выпуску и рекомендовать ее к принятию на вооружение.

Параллельно, как сообщалось ранее, ведется подготовка производства для начала серийного выпуска самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.

2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.

Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.

Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой — пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.