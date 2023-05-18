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Вестник Мордовии

Если Т-54/55 применять как САУ, то они доставят ВСУ массу проблем

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Средние танки семейства Т-54/55 могут успешно применяться в качестве самоходных артиллерийских установок.

Как отмечает "РГ: русское оружие", в подобной роли их уже неоднократно задействовали в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. Например, во время Ирано-иракской войны, событий в Афганистане, Сирии, Ливии и других.

По сравнению с традиционными САУ, буксируемыми гаубицами и пушками, у них есть существенное преимущество - достаточно мощное бронирование. Так, если 2С1 "Гвоздика" или "алюминиевые" 2С9 "Нона С" имеют толщину корпусов и башен 15-16 мм и 16-20 мм, то Т-54/55 - до 100 и 200 мм в лобовых проекциях соответственно. Толщина бортов у "тэшек" доходит до 80 мм. Благодаря этому близкие разрывы 155-мм снарядов для них не так страшны, как для легких машин или уже упомянутых буксируемых орудий.

Не фатальны для них и попадания из автоматических 20-35-мм пушек, и, тем более, пуль 12,7-мм и 14,5-мм крупнокалиберных пулеметов.

В связи с массовым применением вражеских квадрокоптеров, способных сбрасывать боеприпасы различных типов, и дронов-камикадзе, на бронетехнике, особенно танках, в зоне СВО сейчас применяются специальные экраны, не дающие вражеским боеприпасам возможности попадать в крышу и открытые люки.

Кумулятивные средства поражения нейтрализуют с помощью решетчатых экранов.

Если говорить об артиллерийских возможностях Т-54/55, то их нарезные орудия Д-10 могут бить с закрытых позиций осколочно-фугасными снарядами массой почти 16 кг на расстояния до 14600 метров. При этом точность ведения огня обеспечивают находящимися в воздухе беспилотниками. Скорострельность - 5-7 выстрелов в минуту.

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Страны
Афганистан
Иран
Ливия
Сирия
Продукция
Гвоздика
Нона-С
Проекты
БПЛА
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