Войти
Известия.ru

В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ

405
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружения для контрнаступления. Об этом во вторник, 16 мая, в эфире телеканала Sky News заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Нужны бронетехника и танки», — отметил он.

Именно с целью поиска дополнительной военной помощи украинский президент Владимир Зеленский и отправился в европейское турне, добавил Жовква.

Ранее, 13 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что ВС РФ имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что, несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

11 мая украинский лидер заявлял, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В свою очередь депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал Зеленскому поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.05.2022
Шольц и Макрон позитивно восприняли обещание Путина соблюдать международное право в отношении пленных
30.05.2022
Россия и Беларусь: в единстве наша сила!
02.03.2022
Шойгу рассказал о действиях по обеспечению безопасности жителей Украины
02.03.2022
Глава МИД Кубы Паррилья поприветствовал начало переговоров между Россией и Украиной
01.03.2022
Подбитую в Донбассе технику ВСУ сняли с коптера
17.12.2021
«Русский медведь точит когти». Почему НАТО боится Москву
22.08.2007
Янукович показал Путину экспозицию «Авиации Украины»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 10:59
  • 49676
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников