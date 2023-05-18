На Западе "пугают" людей Россией. Итальянский социолог объяснил зачем

Социолог Орсини заявил, что западные СМИ насаждают противоречивые нарративы о России

Ведущие западные СМИ пытаются добиться одобрения военной политики ЕС по Украине с помощью манипуляций, пишет итальянский социолог Орсини в статье для Il Fatto Quiotidiano. Так, они используют противоречивые нарративы о сильной и слабой России.

Алессандро Орсини

Сегодня я хотел бы разоблачить новую технику манипуляции общественным мнением, с помощью которой ведущие СМИ пытаются добиться одобрения военной политики Урсулы фон дер Ляйен на Украине. Я называю эту технику "манипулированием посредством введения в заблуждение".

Вкратце, главные СМИ, в первую очередь Corriere della Sera, навязчиво повторяют, что Россия настолько сильна, что мы должны вооружаться до зубов, чтобы предотвратить вторжение на территорию всей Европы. Одновременно они говорят, что Москва настолько слаба, что не может занять Артемовск (Бахмут), и, чтобы завершить игру, нужно предоставить Украине еще немного оружия. Первый нарратив (сильная Россия) применяется для создания консенсуса вокруг расширения НАТО до российских границ. Второй (слабая Россия) используется, когда необходимо согласие на отправку оружия Зеленскому. Нарративы варьируются в зависимости от целей, которые западный блок преследует в тот или иной момент конфликта на Украине.

Если разумно оценить ситуацию, манипуляция становится очевидной. В качестве контраргумента, предлагаю рассуждать от обратного. Если Российская Федерация очень слаба, то нет необходимости принимать Финляндию и Швецию в НАТО для ее сдерживания, а также брать деньги на вооружение из Фонда восстановления ЕС. Если же Россия очень сильна, то Украина не может ее победить, и мы должны прибегнуть к дипломатии.

Эти контрастные нарративы совершенствуются, чтобы запутать нас. Это несложно, поскольку феноменологическая социология показывает, что в сознании обычного человека уживаются противоречивые представления. Обычный человек, привыкший к смешению концепций и объяснений, не чувствует инстинктивной потребности распутывать клубок, предлагаемый ведущими СМИ, и воспринимает его некритически. Простое, например заявление журналистки Фьоренци Сарзанини (Fiorenza Sarzanini) о том, что "в Италии есть путинисты" побеждает сложное.

Проблема обычного человека заключается в том, что он действует прагматично и не рассуждает критически. Люди настолько поглощены обыденной жизнью, что не осознают познавательной деятельности, в которую они постоянно вовлечены. Человек пользуется стереотипами, которые формируются, в малой степени, на базе его личного опыта и, в большей степени, на основе социального взаимодействия. Почти все, что знает человек, было передано или рассказано ему другими людьми. Наше сознание заполоняют общие представления об устройстве мира с практической точки зрения. Все подгоняется под заранее установленные шаблоны. Воспринимаемая через личный опыт реальность – это хаос, который необходимо упорядочить с помощью устоявшихся понятий. Классифицировать – значит упрощать.

Говорить, что причина конфликта кроется в путинистах, – это упрощение и обман. Что мы узнали за последние месяцы? Личный опыт показывает нам, что структуры, рассказывающие обществу о международной политике в Италии, почти полностью коррумпированы. Это очень серьезный момент, поскольку в свободном обществе наиболее важным блоком информации является международная политика. Последняя, в конечном счете, решает вопросы жизни и смерти. Наша жизнь зависит от международной политики, точнее, от международной безопасности. Граждане Италии, если они не информированы должным образом о том, что происходит на Украине или о причинах конфликта, не могут требовать от правящего класса принять справедливые меры. В моей книге "Украина. Критика международной политики" (Critica della politicainternazionale), издательство Paper First, культура предстает как средство для служения самым слабым. Культура, понимаемая в этом смысле, обязательно предполагает осознание и анализ действительности. Поэтому нам как никогда необходимо именно осознание и анализ международной политики.

Автор статьи: Алессандро Орсини (Alessandro Orsini)