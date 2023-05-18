Al-Watan Syria: БРИКС во главе с Россией положит конец доллару и мировому господству США

Используя доллар в качестве "крупнейшего финансового террориста", США приблизили свой крах, пишет Al-Watan Syria. Американская экономическая модель глобального управления довела мир до восстания, которое возглавляет БРИКС, в частности Россия. Время господства США подошло к концу, уверен автор статьи.

Одной из причин падения империй является самоуничтожение. Насколько быстро им придет конец зависит от тех механизмов, что они используют для сохранения гегемонии. Соединенные Штаты используют доллар как инструмент экономического, политического и даже военного давления на мировые державы.

После десятилетий американского господства, последовавшего за распадом Советского Союза, перед Вашингтоном появилась новая проблема — Китай. Пекин бросил экономический и геополитический вызов Соединенным Штатам, которые, в свою очередь, назвали его своим главным стратегическим конкурентом в XXI веке.

«Крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно, многополярным», — заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Соединенные Штаты развернули свои военные базы в 70 странах и объявили себя «мировым жандармом». НАТО стала инструментом американской военной гегемонии. Расширение альянса на восток является непосредственной причиной противостояния России и Запада на Украине. Американские политики без колебаний подрывают позиции других стран, когда это отвечает их интересам. Их послужной список впечатляет. Вторжение США в Ирак в 2003 году было явным нарушением Устава ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны рассматривают Китай как «самый серьезный долгосрочный вызов международному порядку». Страны поднимают восстание против экономической гегемонии Вашингтона, и БРИКС становится в авангарде.

Первая встреча БРИК состоялась 20 сентября 2006 года на полях 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ней приняли участие министры иностранных дел Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР), и оно стало называться БРИКС.

БРИКС — международное экономическое объединение, которое подорвет гегемонию Запада над мировой экономикой и положит конец однополярной системе во главе с Соединенными Штатами. Оно сосредоточит внимание на улучшении глобальной экономической ситуации и реформировании финансовых институтов.

Страны, входящие в БРИКС, занимают около 40% территории Земли, а общая численность населения составляет более 40% от всего населения планеты. Они стремятся стать глобальной экономической силой, чтобы конкурировать со странами «Большой семерки» (G7).

Группа БРИКС работает над решением вопросов в сфере экономики, политики и безопасности. Она стремится создать биполярную глобальную экономическую систему и сломать гегемонию Запада во главе с Америкой.

Конфликт на Украине вызвал перестройку мирового порядка. Интерес к БРИКС значительно возрос, особенно в свете тенденции к созданию новых геополитических и экономических блоков. Помимо этого, Россия как раз занимается поиском партнеров, чтобы противостоять западным санкциям.

Страны БРИКС обсуждают возможность введения единой валюты, которая положит конец гегемонии доллара в мировой экономике. Все они, особенно Россия, находящаяся под давлением западных санкций, стремятся как можно быстрее решить этот вопрос.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом после переизбрания на третий срок. В ходе официальных переговоров с Владимиром Путиным были подписаны два совместных заявления — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства. Они заложили основы последующего стратегического партнерства между Москвой и Пекином, изменили правила, регулирующие международную систему, а также ознаменовали переход к многополярному миру.

Провал военных миссий США в Афганистане и Ираке развеял иллюзии о всемогуществе Вашингтона. Кульминацией всего этого стал хаотичный и унизительный вывод американских войск в 2021 году.

Противостояние России и Запада на Украине — это война за выживание. Начавшийся слом западной гегемонии необратим — как прежде, уже не будет, заявил президент России Владимир Путин.

Соединенные Штаты используют доллар как инструмент экономического и политического давления. Генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Удай Котак назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире».

Мы станем свидетелями формирования многополярного мира без западной гегемонии. Появятся два новых полюса — Россия и Китай. Третьим полюсом может выступить Индия.

Мир движется к новой геополитической реальности. Односторонняя экономическая гегемония США близится к закату.

Автор: Кахтан ас-Сиуфи (الدكتور قحطان السيوفي)