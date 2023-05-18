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ТАСС

Остин утверждает, что США поставляют Украине вооружения для победы в конфликте

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Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Глава Пентагона выразил надежду, что "Украина в дальнейшем начнет изменять ситуацию на поле боя"

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов поставляет Украине вооружения, благодаря которым она сможет одержать победу в конфликте. Такое мнение высказал во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса его спросили, предоставляет ли Вашингтон Киеву вооружения, с помощью которого он сможет одержать победу и завершить конфликт. "Да, я считаю, что это так. И это то, о чем мы с министром обороны Украины [Алексеем Резниковым] говорим почти еженедельно. И, конечно, мы встречаемся каждый месяц вместе с министрами обороны примерно из 50 стран и обсуждаем их [Украины] потребности в этом", - ответил министр.

"Мы надеемся, что Украина в дальнейшем начнет изменять ситуацию на поле боя", - добавил Остин.

Участвовавший в слушаниях госсекретарь Энтони Блинкен согласился с шефом Пентагона. Он напомнил, что США начали поставлять Украине вооружения "задолго до начала" специальной военной операции РФ, чтобы у украинских вооруженных сил было "все необходимое для отражения этой агрессии". По его словам, в некоторых случаях вооружения поставлялись "по-тихому, чтобы не дать России повода".

Как сообщили ранее в Пентагоне, суммарный объем военной помощи США Украине с начала специальной военной операции РФ составил 36,9 млрд долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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