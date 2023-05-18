В Белом доме заявили, что помогут Киеву отремонтировать ЗРК Patriot, если понадобится

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. США не могут подтвердить данные о повреждении поставленного Украине комплекса ЗРК Patriot американского производства в результате российского удара, но готовы помочь Киеву с ремонтом в случае необходимости. С таким утверждением выступил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, я не могу подтвердить данные", - сказал он. На вопрос, готовы ли США оказать содействие в случае необходимости ремонта, Кирби отметил, что "это будет зависеть от масштаба ущерба".

"Вы знаете, например, с гаубицами, <...> многие из них были повреждены или лишь выведены из строя в результате боевых действий. Некоторые из них можно было отремонтировать [на месте], некоторые мы помогли отремонтировать за пределами Украины. Очевидно, что если системе Patriot был нанесен ущерб, требующий ремонта за пределами Украины, то мы, конечно, поможем в этом", - указал он.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.