Лавров назвал факторы, от которых зависит будущее Арктического совета

High North News: Лавров заявил, что судьба Арктического совета зависит от диалога сторон

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будущее Арктического совета будет зависеть от возможности цивилизованного диалога между странами, пишет High North News. Он подчеркнул, что усилия государств должны быть направлены на сохранения мира и стабильности в регионе.

На прошлой неделе Россия передала Норвегии председательство в Арктическом совете. Чтобы совет мог двигаться дальше, нужно совместными усилиями вести диалог в целях сохранения мира, стабильности и конструктивного сотрудничества в Арктике, заявил российский министр иностранных дел.

В прошлый четверг Россия завершила свое двухлетнее председательство в Арктическом совете и передала эстафетную палочку Норвегии. Произошло это на встрече в Салехарде в Западной Сибири. Арктические страны Запада принимали в ней участие в цифровом формате.

В видеообращении к участникам встречи российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал следующее заявление:

"Дальнейшая эффективная работа, да и судьба Арктического совета в целом будут зависеть от того, удастся ли нам совместно найти возможности для продолжения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества".

Лавров напомнил, что "работа совета была нарушена из-за позиции Запада, под надуманным предлогом ситуации на Украине, „заморозившего” деятельность совета". Вскоре после начала вооруженного конфликта Россию отстранили от сотрудничества в рамках совета. "Считаем такой шаг наших западных коллег политизированным и контрпродуктивным, ведущим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению Арктикой", — заявил министр.

Значимость Арктики

По словам Лаврова, Россия на посту председателя руководствовалась общими интересами обеспечения устойчивого и безопасного развития всего Арктического региона, благополучия его населения, включая коренные народы Севера. Он также указал на то, что Москва уделяет большое внимание арктическому региону.

"Важность Арктики для стратегических интересов нашей страны подтверждена и в обновленной Концепции внешней политики, утвержденной Президентом Владимиром Путиным в конце марта", – сказал он.

Готовность к сотрудничеству — но на определенных условиях

Как сообщает High North News, представитель России в Арктическом совете Николай Корчунов после видеовстречи провел пресс-конференцию, на которой разъяснил взгляды российского МИД на совет. "Будущее совета вызывает очевидную обеспокоенность. Но Норвегия в состоянии продолжить работу организации и вернуть совету его изначальный формат", — сказал он.

Корчунов подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству и что без взаимодействия между арктическими странами совет не сможет двигаться вперед. Он опроверг утверждения о том, что Москва намерена развивать альтернативные форумы в противовес Арктическому совету. Она не будет этого делать — по крайней мере, пока совет работает так, что это соответствует ее национальным интересам. Российский представитель повторил, что Москва встревожена расширением НАТО в скандинавском регионе и призывает арктические государства к диалогу по военным вопросам.

В то же время, Корчунов отметил, что такие вопросы не относятся к сфере компетенции совета (военная безопасность не входит в круг его обязанностей), однако этот диалог исключительно важен для укрепления доверия и имеет большое значение для его работы,

Российское участие под вопросом

Говоря о возобновлении (частичном) сотрудничества с Россией в Арктическом совете, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт (Anniken Huitfeldt) отметила, что входящие в совет западные государства будут обсуждать все связанные с этой страной вопросы и только потом будет приниматься решение.

"Мы будем консультироваться с другими членами насчет предстоящей работы. На данный момент включение России невозможно. Сейчас мы можем начать работу и переговоры с членами о том, что делать дальше. Мы сосредоточимся на проектах, в которых Россия не участвует", – сказала она. По словам министра Хюитфельдт, ни одна из стран-членов не требует исключения России из совета.

В четверг все восемь стран-членов выступили с совместным заявлением о работе совета на предстоящий период.

В стадии поиска

В планы России не входит создание альтернативных форумов арктического сотрудничества, однако Корчунов подчеркнул, что Москва не может и не должна полагаться лишь на один формат взаимодействия в Арктике.

Российский дипломат отметил, что его страна может развивать сотрудничество в Арктике в двустороннем, трехстороннем и многостороннем формате на различных уровнях с участием разных по своей географии партнеров.

Ранее он выразил мнение России об ослаблении Арктического совета и подчеркнул, что она хочет развивать сотрудничество в Арктике с неарктическими странами, такими как члены БРИКС.

О желании России развивать сотрудничество в регионе с не входящими в него странами говорил и российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: "Россия выполнила все свои обязательства в рамках председательства. Мы все увидели, что развитие Арктики немыслимо без России. Мы завершаем свое председательство в состоянии открытости ко всем государствам, которые готовы заниматься развитием Арктики во имя мира".

Это заявление прозвучало в прошлый четверг на заседании Совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации (верхняя палата российского парламента), о чем сообщило агентство ТАСС. Тема заседания совета – "Актуальные вопросы обеспечения национальных интересов России в арктической зоне".

Сотрудничество с "дружественными" странами

Чекунков утверждает, что "вопреки действиям недружественных стран" российское председательство в Арктическом совете дало населению российской Арктики больше результатов, чем планировалось.

Отмечается, что в прошлом году Россия организовала ряд мероприятий с участием экспертов из "дружественных" стран, таких как Китай, Индия, Монголия, Бразилия, Белоруссия и Казахстан. В целом было проведено 43 мероприятия в 10 различных регионах, в которых приняли участие более 28 тысяч человек.

Последнее мероприятие состоялось в конце апреля. Эксперты из России и Бразилии провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества в Арктике в научной и других областях в интересах устойчивого развития региона. Об этом сообщает российский вебсайт Арктического совета.

Как сообщает High North News, Россия хочет создать арктическую научно-исследовательскую станцию на Шпицбергене совместно с партнерами по БРИКС, такими как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Недавно Россия и Китай договорились в Мурманске о сотрудничестве морских ведомств. Китай также заявил, что поддержит усилия Норвегии по восстановлению Арктического совета.

Корчунов пояснил агентству Reuters, что сотрудничество с неарктическими странами в регионе исключает планы военного характера.

Автор статьи: Астри Эдвардсен (Astri Edvardsen)