Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем

Шойгу опроверг заявления Киева о якобы сбитых их ПВО шести российских ракетах "Кинжал"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов", а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают", — пояснил он.

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ранее во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.