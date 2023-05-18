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РИА Новости

Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу опроверг заявления Киева о якобы сбитых их ПВО шести российских ракетах "Кинжал"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов", а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают", — пояснил он.

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ранее во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

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США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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