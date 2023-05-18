ВСУ показали обломки беспилотника «Орион» предположительно с новой бомбой КАБ-20

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные утверждают, что обнаружили в Херсонской области обломки российского беспилотника «Орион», якобы сбитого ПВО ВСУ. При этом БПЛА был снаряжён новыми управляемыми авиабомбами, разработанными для этого класса машин.

На показанных ВСУ фотографиях виден фрагмент крыла вместе с креплением для вооружения, на котором все еще находится одна из приданных беспилотнику бомб. Это предположительно КАБ-20.

КАБ-20 были разработаны специально для БПЛА, поэтому их масса невелика и составляет всего 21 кг, из которых на боевую часть приходится 7 кг. Осколочно-фугасная боеголовка имеет небольшую зону поражения, но бомба оснащена бесконтактным взрывателем и направляется с помощью лазера. Ранее появлялась информация о введении в эксплуатацию в апреле 2023 года версии КАБ-20С со спутниковым наведением (ГЛОНАСС/GPS). Это классическая парящая бомба, и ее дальность зависит от высоты и скорости, с которой она будет сброшена. Официальная информация о ТТХ отсутствует, однако, как полагают западные обозреватели, дистанция полёта не превышает 8 км.

Источник изображения: topwar.ru

«Орион» (также известный как «Иноходец») несет до 200 кг вооружения, что теоретически позволяет подвешивать до 8 бомб типа КАБ-20. Машина может иметь два пилона вооружения под фюзеляжем и по два под каждым из крыльев. В дополнение к упомянутым бомбам (и их более тяжелой версии КАБ-50 весом 50 кг) «Орион» также был интегрирован с ПТУР «Корнет», её специальной версией Х-БПЛА, а также с легкими управляемыми ракетами Х-50.

«Орион» представляет собой разведывательно-ударную машину, достигающую длительности полета до 24 часов на максимальном потолке 7500 метров и скорости до 200 км/ч. Дальность прямого управления составляет 250 км, а с ретранслятором – до 300 км.