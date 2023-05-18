Войти
Военное обозрение

ВСУ показали обломки беспилотника «Орион» предположительно с новой бомбой КАБ-20

503
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные утверждают, что обнаружили в Херсонской области обломки российского беспилотника «Орион», якобы сбитого ПВО ВСУ. При этом БПЛА был снаряжён новыми управляемыми авиабомбами, разработанными для этого класса машин.

На показанных ВСУ фотографиях виден фрагмент крыла вместе с креплением для вооружения, на котором все еще находится одна из приданных беспилотнику бомб. Это предположительно КАБ-20.

КАБ-20 были разработаны специально для БПЛА, поэтому их масса невелика и составляет всего 21 кг, из которых на боевую часть приходится 7 кг. Осколочно-фугасная боеголовка имеет небольшую зону поражения, но бомба оснащена бесконтактным взрывателем и направляется с помощью лазера. Ранее появлялась информация о введении в эксплуатацию в апреле 2023 года версии КАБ-20С со спутниковым наведением (ГЛОНАСС/GPS). Это классическая парящая бомба, и ее дальность зависит от высоты и скорости, с которой она будет сброшена. Официальная информация о ТТХ отсутствует, однако, как полагают западные обозреватели, дистанция полёта не превышает 8 км.

Источник изображения: topwar.ru

«Орион» (также известный как «Иноходец») несет до 200 кг вооружения, что теоретически позволяет подвешивать до 8 бомб типа КАБ-20. Машина может иметь два пилона вооружения под фюзеляжем и по два под каждым из крыльев. В дополнение к упомянутым бомбам (и их более тяжелой версии КАБ-50 весом 50 кг) «Орион» также был интегрирован с ПТУР «Корнет», её специальной версией Х-БПЛА, а также с легкими управляемыми ракетами Х-50.

«Орион» представляет собой разведывательно-ударную машину, достигающую длительности полета до 24 часов на максимальном потолке 7500 метров и скорости до 200 км/ч. Дальность прямого управления составляет 250 км, а с ретранслятором – до 300 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Корнет
Орион БПЛА
Х-50
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
Похожие новости
18.04.2022
Нейросети на поле боя
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
27.11.2020
Ответ и «Жнецу», и «Байрактару»: российские ударные БПЛА
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
06.09.2017
Роботы на поверке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 10:59
  • 49676
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников