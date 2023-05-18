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ТАСС

Политик в ФРГ назвала неверным курсом зацикленность Запада на поставках оружия Киеву

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Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: barcaffe.ru

Как считает Сара Вагенкнехт, Киеву невозможно добиться победы

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт полагает, что "зацикленность на поставках оружия" Киеву и создание так называемой авиационной коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты, является "неправильным путем". Свою точку зрения она высказала во вторник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Я думаю, что зацикленность на поставках оружия [Украине Западом] и авиационной коалиции [стран, готовых поставить Киеву истребители], создание которой требует [президент Украины Владимир] Зеленский, - это неправильный путь", - отметила Вагенкнехт. Германия, по ее словам, теперь также взяла на себя огромные обязательства, пообещав направить еще €11 млрд на военную поддержку киевских властей. "Я думаю, что это [также] неправильный путь", - констатировала она.

В то же время политик подчеркнула, что Киеву невозможно добиться победы, "потому что это нереально против ядерной державы". При этом она указала, что единственным способом прекращения конфликта на Украине являются мирные переговоры. Киев, по ее мнению, должен пойти на этот шаг. "Поэтому необходимо попытаться вести переговоры сейчас. И я бы очень хотела, чтобы украинское руководство больше не блокировало это", - заключила она.

В воскресенье в ходе визита в Берлин Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание так называемой авиационной коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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