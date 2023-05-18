Американцы об F-16 для Киева: Украину повели на убой

Читатели Breitbart заявили Британия ведет Украину на убой после новостей о F-16

Сунак и Зеленский хотят создать "коалицию по истребителям", чтобы обеспечить Киев американскими F-16, пишет Breitbart. Читатели портала заявили, что "Британия ведет Украину на убой" и посоветовали "не дразнить медведя".

Похоже, Киев отказался от попыток добиться того, чтобы в небо над Украиной поднялись британские истребители, и вместо этого теперь пользуется помощью Великобритании, чтобы получить более распространенные истребители F-16 Falcon американского производства.

В понедельник утром Владимир Зеленский нанес "неожиданный" визит в Соединенное Королевство, где он встретился с премьер-министром Риши Сунаком для проведения, как он сам выразился, "предметных переговоров".

Зеленский высоко оценил вклад Великобритании в "расширение нашего боевого потенциала на земле и в воздухе" и выразил надежду на то, что страна будет и дальше двигаться в этом направлении. Хотя на этой неделе Зеленский ездит по европейским столицам и просит предоставить Киеву западные истребители, пока он не добился никаких существенных результатов. Недавно Украина заявила, что хотела бы получить 200 самолётов F-16, чтобы сформировать пять новых эскадрилий.

В ходе своего предыдущего визита в Великобританию Зеленский "заранее" поблагодарил Лондон за предоставление Киеву британских истребителей, которые, как он полагал в тот момент, Украина скоро должна была получить. После выступления в парламенте Зеленский даже подарил шлем украинского пилота истребителя спикеру Палаты Общин Линдси Хойлу (Lindsay Hoyle).

Однако надежда на получение британских самолетов, похоже, уже умерла – не в последнюю очередь потому, что у королевских ВВС попросту нет лишних машин, которые они могли бы передать Киеву. Теперь, по всей видимости, Украина и Великобритания договорились работать сообща, чтобы убедить другие западные страны предоставить Киеву F-16.

Соединенное Королевство в этой "коалиции по истребителям" выполняет одновременно две задачи: с одной стороны, Лондон помогает Киеву убедить страны, владеющие этими самолетами, передать их Украине, с другой – он реализует программу подготовки украинских пилотов. Насколько серьезной окажется эта подготовка, учитывая, что у Великобритании нет истребителей F-16, на которых можно было бы проводить обучение, пока публично не обсуждается.

Сунак заявил, что программа предусматривает "обучение украинских граждан, чтобы они стали абсолютно боеспособными пилотами". То есть, вероятно, речь может идти о начальной подготовке для новобранцев, которые затем будут проходить обучение в других местах, чтобы стать полноценными пилотами F-16.

Как сообщает газета Times, Сунак отметил, что подготовка начнется "достаточно скоро". "Другие страны тоже в этом участвуют. Я разговариваю с лидерами этих государств, и на этой неделе продолжу делать это в рамках своих международных встреч. Мы очень хотим создать коалицию стран, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому и его народу авиационную поддержку, в которой они нуждаются".

Комментируя этот план, Зеленский сказал следующее: "Сегодня мы говорили об истребителях. Это очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо. Мы хотим создать эту коалицию по истребителям, и я уверен в нашем успехе. Мы обсуждали это, и я полагаю, что в ближайшее время вы услышите о принятии нескольких очень важных решений. Но нам нужно еще немного поработать над этим".

Самым серьезным препятствием, стоящим перед новой "коалицией по истребителям", являются Соединенные Штаты, которые до сих пор не отправляли самолеты американского производства на Украину и без поддержки которых будет крайне трудно убедить другие страны предоставить F-16.

В этом вопросе Великобритания может оказывать давление только в частном порядке. Однако на этой неделе министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выступил с довольно неожиданными заявлением в Вашингтоне, когда его попросили прокомментировать требования Украины предоставить ей истребители F-16. Хотя министр не говорил конкретно об этих самолетах, он сказал, что, "если мы что-то копим на черный день, то черный день уже настал". По его словам, позиция Великобритании заключается в том, чтобы дать Киеву "инструменты, необходимые ему для выполнения задачи, дать эти инструменты здесь и сейчас".

Комментируя информацию о том, что Соединенное Королевство сейчас не в состоянии предоставить F-16 Украине и что другие страны должны в этом помочь, Клеверли отметил: "Вот почему Великобритания так активно поддерживала и так громко заявляла, что все союзники должны предоставить эту поддержку как можно скорее".

Между тем Соединенные Штаты исключают возможность передачи F-16. Недавно президент Байден сказал "нет" на предложение отправить их Киеву. Очевидно, что нежелание США пойти на этот шаг объясняется опасностью эскалации, а также вероятностью того, что Украина может использовать истребители для атак внутри территории России. Не так давно некоторые влиятельные украинцы предлагали вторгнуться в эту страну, хотя трудно сказать, были ли те высказывания военной пропагандой, бравадой или отражением реальных намерений.

Автор статьи: Оливер Лейн (Oliver JJLane)

Комментарии читателей

Neil 2.2

А кто-нибудь проконсультировался с британским парламентом? Кто-нибудь спросил мнение налогоплательщиков? Похоже, этот агрессивно настроенный кретин, который нынче занимает должность премьер-министра, вместе с [министром обороны] идиотом Уоллесом в одностороннем порядке решили потратить еще больше денег налогоплательщиков на конфликт, который не имеет к нам ни малейшего отношения и из-за которого мы можем оказаться на передовой конфронтации с Путиным. Меня от них тошнит.

Dez

Великобритания – это самый-пресамый лучший друг Украины, который, обняв за плечи, ведет ее на убой.

White Flight

С каждым днем это становится все нелепее. Неужели народ Великобритании действительно хочет участвовать в этом фарсе?

interrogare omnia

И где же все эти пилоты будут летать на своей мешанине из самых разных "истребителей"? Учитывая крайне низкую степень взаимозаменяемости и совместимости запчастей и деталей, а также тот факт, что сначала пилотам нужно много месяцев учиться управлять ими, это просто очередная попытка бренчащего на рояле идиота пустить пыль в глаза кретинам в Соединенных Штатах и НАТО.

Gerhardt Wiesel

Никакой больше помощи, пока этот нытик Зеленский не начнет демонстрировать убедительные результаты.

Disgruntled2012

Зачем мы дразним медведя? Каким образом это отвечает нашим интересам? Или же все это делается, чтобы подготовить почву для глобального господства Китая?

Arminius

А вы заметили, что у властей всегда находятся деньги на боевые действия и никогда нет денег на все остальное?

The Impaler

Не могу дождаться, когда эти военные преступники Байден и Зеленский получат по заслугам – вместе с НАТО, пытающейся развязать третью мировую.

Dave

Мы, американцы, должны отказаться защищать Великобританию от России. Британцы сами провоцируют столкновение. Мы должны перестать участвовать в конфликте, который не имеет к нам никакого отношения. Мы должны стать местом проведения мирных переговоров, а не отдавать деньги американских налогоплательщиков коррумпированной Украине.

Tomboy

Украинский кошмар разрастается. Милитаристы, стремящиеся нажиться на страданиях других, сначала создали эту проблему, а теперь изо всех сил стараются ее растянуть.

NinjaChemist

Разве никто здесь не хочет обсудить стратегию? Собираются ли глобалисты финансировать этот конфликт до тех пор, пока не будут убиты все украинцы или пока Россия не будет вынуждена применить ядерное оружие?

JStone

Разве это не кажется вам циничным, что Великобритания так яростно выступает против территориальных претензий России на востоке Украины при том, что сама она удерживает территории в Ирландии? Особенно учитывая, что когда-то своими действиями британцы спровоцировали Великий картофельный голод, унесший жизни миллиона ирландцев.

ArbyJay

Честно говоря, мне наплевать, что случится с Украиной. Это не наш конфликт. Соединенные Штаты уже дали ей в пять раз больше, чем стоило. И все мы прекрасно знаем, в чьи карманы попали эти деньги. Между тем в Соединенных Штатах нелегальные мигранты получают номера в отелях, а американские ветераны – тротуары и дырявые одеяла.

Hidden Mole

Рано или поздно начнется процесс мирного урегулирования. И условия мирного договора будут не слишком благоприятными для Украины. А пока люди продолжают гибнуть. Начните мирный процесс прямо сейчас, и вы спасете много жизней.