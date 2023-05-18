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ТАСС

В ООН прокомментировали высказывания главы военной разведки Украины о терактах в России

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Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В организации заявили, что выступают против любых террористических актов

ООН, 16 мая. /ТАСС/. ООН выступает против любых террористических актов. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать высказывания руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России.

"Я не видел цитату. <…> Мы, конечно, выступаем против любых терактов", - сказал Дюжаррик. 

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