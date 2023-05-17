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Время электроники

Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое, их уже год не производят

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Эльбрус
Эльбрус.
Источник изображения: ixbt.com

Стоимость отечественных процессоров от МЦСТ и «Байкал Электроникс» в ритейле с начала 2023 г. выросла в два раза. Эксперты считают, что причиной стало повышение спроса и ограниченность предложения. Сам производитель заявляет, что продавец реализует остатки товаров, поэтому в данном случае формирование цен является зоной ответственности партнера.

Российские процессоры от МЦСТ и «Байкал Электроникс» подорожали вдвое с начала 2023 г. Отечественные чипы BE-T1000 в ритейлере «Чип и Дип» подорожали на 55%, до 8,9 тыс. руб. за штуку. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники рынка компьютерной техники. По их предположениям рост цен связан с повышенным спросом со стороны отечественных производителей ПК, серверов и систем хранения данных.

Повышение стоимости чипов также связывают с переносом производств на новые зарубежные фабрики. Отмечается, что вслед за отечественными чипмейкерами, цены на свой продукт поднимают и производители электроники, в том числе увеличивая закупки иностранных компонентов.

Представители «Байкал Электроникс» сказали CNews, что речь идет о реализации старых складских запасов, поскольку компания не осуществляла поставок процессоров в «Чип и Дип» более полутора лет. «В данном случае формирование цен является зоной ответственности партнера», - добавили в «Байкал Электроникс».

Рост цен на процессоры наблюдается не только в рознице. Генеральный директор «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов сообщил «Коммерсанту», что повышение стоимости затронуло все линейки чипов «Байкал Электроникс» и МЦСТ. «Это связано с повышением спроса и ограниченностью предложения: все больше компаний анонсируют продукцию на российских процессорах», - сообщил он.

Руководитель управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев сказал, что в облачных платформах компания использует доступные на российском рынке процессоры производителей, надежность и функциональность которых подтверждена и соответствует всем требованиям, предъявляемым к облачным вычислениям.

«Эти процессоры прошли все наши внутренние испытания и рекомендованы для применения нашей дирекций по эксплуатации облачных платформ. В число таких процессоров на настоящий момент не входят процессоры производителей МЦСТ и «Байкал», поэтому повышение их стоимости не отражается на бизнесе Softline», - добавил он.

В марте 2023 г. сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно». Эксперты называли данный случай первый проявлением политического волюнтаризма в мире СПО.

Позже телеграм-канал «Логи внутренних диалогов» предоставил ссылки на переписку между сотрудником «Байкал Электроникс» Сергеем Семиным и одним из участников Linux Kernel Organization Якубом Кицински (Jakub Kicinski), опубликованную на сайте данной организации – Kernel.org.

Семин указывал в переписке, что чем больше он пытался добавить поддержку «Байкал Электроникс» в ядро Linux, тем больше он находил ошибок, и предложил правки для них. Однако Кицински ему ответил, что его организации «некомфортно» (don’t feel comfortable) принимать правки от людей из «Байкал Электроникс», и попросил перестать принимать участие в разработке ядра Linux до дальнейших уведомлений.

В апреле 2023 г. стало известно, что требования к включению программ в реестр отечественного ПО могут быть ужесточены: предлагалось обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал».

Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности.

В частности, для включения операционных систем (ОС) в Реестр они должны поддерживать сразу три аппаратных платформы: x86/x86-64 (платформы корпорации Intel), «Эльбрус» и arm32/arm64 (эта платформа, в частности, используется в процессорах «Байкал»). Также ОС должны иметь сертификаты ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля) по соответствующему классу.

Для программного обеспечения (ПО) других классов предлагается установить следующие требования: поддержка как минимум двух аппаратных платформ (из трех вышеперечисленных) и совместимость, как минимум, с двумя ОС из Реестра.

Также в апреле 2023 г. реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга сократился в два раза, из него исчезла продукция большинства разработчиков, в том числе СХД с российским процессором «Эльбрус». «Большая чистка» произошла как раз из-за введения балльной системы.

Балльная система регулируется поправками в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719. В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему для рынка вычислительной техники.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
МЦСТ
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
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