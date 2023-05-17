Войти
Время электроники

Дефицит российского неона в производстве чипов взвинтил мировые цены

297
0
0
Неоновая вывеска с символом химического элемента Неон
Неоновая вывеска с символом химического элемента Неон
Источник изображения: https://dic.academic.ru/

Вендоры микросхем вынуждены покупать неон для своего производства в шесть-семь раз дороже, чем год назад. Это связано с дефицитом российского газа, который весь мир пытается заменить, но пока тщетно. Россия намерена в течение 2023 г. занять 25% мирового рынка по производству высокочистого неона.

Тайваньская компания TSMC, мировой лидер на рынке производства микроэлектроники, призналась, что вынуждена переплачивать за высокочистый неон в шесть-семь раз из-за отсутствия поставок этого газа из России и Украины, пишет Reuters. Этот газ – незаменимый материал, использующийся в лазерных установках при производства различных микросхем, в том числе центральных процессоров.

TSMC – крупнейший вендор чипов в мире, на долю которого в 2022 г. приходилось свыше 50% глобального рынка производства полупроводников. По словам генерального директора компании Си-Си Вэя (C.C. Wei), TSMC вынуждена идти на дополнительные расходы на закупку неона из-за остановки обоих предприятий на территории Украины по его производству, обеспечивавших до половины мирового объема выпуска этого газа.

Речь о фабриках «Криоин» в Мариуполе и «Ингаз» в Одессе. Их временную неработоспособность глава TSMC связывает с событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г.

Си-Си Вэй не стал уточнять, какие именно страны стали источником высокочистого неона для TSMC и заменили компании в этом плане Украину. Это вполне может быть Китай, несмотря натянутые отношений между Тайванем и Поднебесной. Оба украинских завода не работают с весны 2022 г., и их китайские конкуренты сразу попытались захватить освободившуюся нишу, не забыв попутно задрать цены. Как следствие, в течение всего 2022 г. мировые цены на высокочистый неон были в 20 раз выше в сравнении с расценками на январь 2022 г.

TSMC уверяет, что дорогостоящий неон не должен сильно отразиться на расценках компании, то есть производство чипов на ее фабриках если и подорожает, то несильно. Как именно компания собирается удержать цены, пока неясно, но Си-Си Вэй намекнул, что TSMC попытается взять количеством. По его словам, пока в одних сферах (в компьютерной и «смартфонной) наблюдается падение продаж и, как следствие, падение заказов на выпуск соответствующих CPU, в автомобильной сфере, напротив, фиксируется рост заказов на чипы для бортового оборудования.

Остановка «Криоина» и «Ингаза» больно ударила по индустрии производства полупроводников, и восполнить нехватку неона в настоящее время пытаются многие компании. Так, в январе 2023 г. CNews писал о резком увеличении темпов синтеза этого газа на заводах южнокорейской компании ТЕМС – она не только нарастила объемы производства высокочистого неона, но и снизила отпускные цены на него.

Инициатива ТЕМС была лучом надежды для TSMC и прочих контрактных вендоров микросхем, но по прошествии четырех месяцев они по-прежнему вынуждены переплачивать за этот газ. Не исключено, что ТЕМС работает в первую очередь в интересах компаний своей страны – у Samsung, к примеру, тоже есть заводы по выпуску микросхем, и она является одним из основных конкурентов TSMC. SK Hynix – тоже клиент ТЕМС, поскольку в ее владении есть производственные мощности по выпуску микросхем памяти.

TSMC, в целом, не очень хочет зависеть от других стран в плане поставок необходимого ей сырья. Чтобы не переплачивать иностранным партнерам, она ищет способы перехода на неон, синтезируемый тайваньскими компаниями – процесс запущен в ноябре 2022 г., и на реализацию задуманного компания выделила пять лет.

Россия тоже имеет виды на мировой рынок высокочистого неона. Еще летом 2022 г. российские власти говорили о планах по обеспечению выпуска 25% глобального объема этого газа в течение 2023 г.

Об этом заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках совещания Президента России Владимира Путина с членами российского Правительства. На момент публикации материала о размерах российской доли на рынке неона известно не было.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Украина
Южная Корея
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.09.2021
К станку отношение плевое
14.06.2021
L'OBS (Франция): Китай и Россия против США — это начало новой холодной войны
12.04.2021
The Sun (Великобритания): путинские субмарины-невидимки могут нанести Британии большой ущерб, перерезав ее подводные интернет-кабели
08.10.2020
Зарубежные фирмы прекращают поставки микроэлектроники и запчастей для самолетов в РФ
11.11.2014
Лучше только танки
01.04.2014
Слушай заводской гудок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:03
  • 85
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому