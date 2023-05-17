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В индустриальном парке «Руднёво» создадут около 20 тысяч новых рабочих мест

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В индустриальном парке «Руднёво» создадут около 20 тысяч новых рабочих мест
В индустриальном парке «Руднёво» создадут около 20 тысяч новых рабочих мест.
Источник изображения: industry-hunter.com

В индустриальном парке «Руднёво», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уже запустили три производства. В рамках развития площадки в ближайшие несколько лет здесь планируется создать от 15 до 20 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В индустриальном парке «Руднёво» уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья. К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится почти в шесть с половиной раз, при этом будет создано до 20 тысяч рабочих мест, — рассказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что в «Руднёво» у компаний есть возможность не только разместиться в уже готовых корпусах, но и договориться о строительстве завода под ключ под конкретные требования. Так, в индустриальном парке разместится ПАО «Корпорация “Иркут”» (ПАО «ОАК») – предприятие полного цикла по изготовлению компонентов из алюминиевых и титановых сплавов для крыла самолета МС-21.











Первой производство на территории площадки «Руднёво» открыла компания «Аэромакс» в рамках Федерального центра беспилотных авиационных систем.

В марте компания приступила к производству беспилотных авиационных систем вертолетного типа, предназначенных для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. В будущем предприятие планирует значительно расширить свое производство для увеличения объемов выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов. Реализация проекта позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Промышленные предприятия, размещающие производство в индустриальном парке «Руднёво», планируют в ближайшее время получить статус резидента особой экономической зоны Москвы.

Статус резидента — это не только налоговые и таможенные преференции, но и большая ответственность со стороны компаний за взятые обязательства по исполнению бизнес-плана, в котором определены этапы развития компании, включая показатели по вложению инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест, уровню заработной платы. Площадки ОЭЗ «Технополис Москва», помимо налоговых преференций в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров, предоставляют резидентам ряд значимых преимуществ — хорошую транспортную доступность и комфортные условия для сотрудников, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Проекты
БПЛА
МС-21
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