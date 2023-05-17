Морские львы ВМС США оказались увлеченными геймерами

Морской лев за игрой

Исследователи ВМС Соединенных Штатов обучили морских львов играть в видеоигры. Теперь они могут считаться полноценными геймерами. Морские животные играют в несложные игры и очевидным образом получают от этого удовольствие. Морской лев Спайк стал самым успешным игроком команды — из трех своих собратьев только он один завершил программу обучения полностью.

Сначала ученые приучили животных не реагировать на внешние раздражители и полностью сосредотачиваться на игре. Затем львы усвоили, что все движущиеся объекты на мониторе имеют определенное значение. Это было достигнуто после того, как они часами наблюдали за тем, как играют люди. Завершающим шагом стало обучение взаимодействию с игровыми контролерами. Навыки морских львов развивались, а уровень сложности игры постепенно возрастал. В конце обучения Спайк научился проходить новые уровни без предварительной подготовки всего за шесть секунд. При этом ему требовалось менее семи нажатий на кнопки манипулятора. Ученые отмечают любопытный факт: «геймерам» для продолжения игровых сессий не требовалось поощрение едой. Что вполне логично, ведь любовь к играм свойственна не только людям, но и животным.

Морской лев за игрой

Александр Козырев