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Газета.ru

Украина вступила в центр кибербезопасности НАТО

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Источник изображения: Shutterstock

В 2021 году Венгрия заблокировала заявку Украины на вступление в киберцентр НАТО в Таллине

Флаг Украины подняли возле Центра сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты в Таллине. На сайте организации Украина пока что указана в качестве партнера. Заявку на вступление Киев подал еще в 2021 году, но Венгрия тогда использовала право вето.

Украина заявила о присоединении к Центру сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE). Об этом в своем Twitter пишет министерство иностранных дел Украины.

К посту прикреплена фотография, на которой видно, что украинский флаг подняли рядом с флагами других европейских стран возле штаб-квартиры CCDCOE в эстонском Таллине.

Украинский МИД выразил благодарность странам НАТО за предложение вступить в центр сотрудничества, а также властям Эстонии - «за поддержку и помощь на пути в CCDCOE НАТО». Как сообщает РБК, на сайте организации Украина по-прежнему указана среди стран-партнеров CCDCOE.

Киберцентр НАТО учредили в 2008 году - чтобы расширять «обмен информацией и сотрудничество» между членами альянса и их партнерами. В частности, CCDCOE проводит учения по кибербезопасности и готовит инструкции «для деятельности в этой сфере».

Еще в 2021 году Украина подавала заявку на вступление в киберцентр НАТО, но тогда Венгрия - по данным издания «Европейская правда» - заблокировала украинскую заявку.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе копенгагенского Саммита Демократии-2023 призвал к положительному решению по заявке Украины на вступление в НАТО на саммите альянса в июле.

«Настало время принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса», - заявил Зеленский.

Ранее газета The Washington Post писала, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле.

По информации издания, восточноевропейские страны хотят видеть конкретные шаги по вступлению Украины в альянс, включая конкретные сроки. При этом США и ряд западноевропейских стран выступают только за маленькие шаги в этом направлении.

Вскоре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что страны организации на саммите в Вильнюсе 11-12 июля заявят о поддержке вступления Украины в альянс.

При этом глава постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев выразил мнение, что Украина может получить приглашение в НАТО с конкретными датами на саммите в Вашингтоне в 2024 году, а не в Вильнюсе в 2023 году.

«Приглашение с конкретными датами, думаю, что не совсем реально именно на этом саммите. Но я надеюсь, что на следующем, который будет в Вашингтоне, это будет... вопрос номер один», - сказал он.

При этом Чернев надеется, что в Вильнюсе Киев сможет получить «гарантии безопасности». «Гарантии безопасности до того времени, когда мы станем полноценными членами НАТО. Вот это, я думаю, максимум, который мы можем на сегодня получить на саммите в Вильнюсе», - сказал он.

По его словам, Киев хочет получить от стран Запада «заверения» о вступлении в НАТО после завершения вооруженного конфликта.


Петр Николаев

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Страны
Венгрия
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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