Столтенберг: решения по контрнаступлению будет принимать сама Украина, а не НАТО

Альянс продолжит оказывать необходимую поддержку, отметил генсек

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Оперативные решения по контрнаступлению будет принимать Украина, Североатлантический альянс же продолжит оказывать необходимую поддержку. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Дождю" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Все оперативные решения будут принимать сами украинцы, мы просто поддерживаем Украину в процессе освобождения территории. Как это будет происходить - за одно большое наступление или за несколько отдельных наступлений, - это будут решать не страны НАТО, а сами украинцы, а мы должны оказывать необходимую поддержку столько, сколько потребуется", - сказал он, комментируя возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Генсек альянса также заявил, что приветствует решение Великобритании поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности. "Украине нужно больше боеприпасов, оружия. Виды поддержки меняются со временем, - отметил Столтенберг. - Помимо того, чтобы поставлять новое оружие, нужно сделать так, чтобы все то оружие, которое было поставлено Украине, могло использоваться эффективно, были необходимые запчасти, обслуживание". Он рассчитывает, что на июльском саммите в Вильнюсе члены НАТО заявят о продолжении поддержки Украины и поставках новых видов вооружения.

По словам Столтенберга, НАТО пока не видит никаких изменений в действиях ядерных сил РФ, которые потребовали бы ответа со стороны альянса.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению.