Войти
ТАСС

В NASA заявили о космической гонке США и Китая

268
0
0
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника)
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника).
Источник изображения: NASA

В Вашингтоне опасаются, что Пекин может первым заявить права на некоторые территории Луны

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты сейчас находятся в состоянии космической гонки с Китаем в связи с лунными программами двух стран, а также опасаются, что китайцы могут первыми заявить права на некоторые территории Луны. С таким утверждением выступил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на слушаниях в Сенате Конгресса.

"Мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем", - сказал он, отметив, что "эта очень серьезная космическая гонка" касается полетов на Луну.

Нельсон пояснил, что на Южном полюсе Луны, как предполагают в NASA, могут находиться вода, водород и кислород. "Я бы не хотел, чтобы мы были там вторыми", - отметил глава управления. В таком случае, утверждал Нельсон, Китай может заявить свои исключительные права на эти объекты на Луне. "Я бы не хотел, чтобы они добрались туда первыми, а потом заявили, что это их территория на Южном полюсе [Луны]", - сказал Нельсон.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда китайский космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2". Он проехал по поверхности естественного спутника Земли более 1 тыс. метров и получил множество ценной информации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
CLEP
Луна
Похожие новости
22.02.2022
Китай опроверг информацию о падении фрагмента своего аппарата на Луну
18.02.2021
Гуаньча (Китай): китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно выполнил корректировку на дальней точке орбиты Марса
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
25.05.2020
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
05.05.2020
Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии
28.03.2019
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
29.11.2016
Космос по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:03
  • 85
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому