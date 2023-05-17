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Военное обозрение

После подрыва «Северных потоков» НАТО усиливает меры безопасности подводной инфраструктуры

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Источник изображения: topwar.ru

Теракт против российских газопроводов на дне Балтийского моря заставил многие страны задуматься над возросшими рисками. Поэтому после подрыва «Северных потоков», который совершили, по мнению властей РФ, западные диверсанты, НАТО усиливает меры безопасности подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщили журналистам высокопоставленные должностные лица, представляющие Североатлантический альянс.

Задача поручена недавно созданной Координационной группе НАТО по критической подводной инфраструктуре. Там считают, что риск для нее сейчас «явный и реальный, и на него необходимо оперативно реагировать.

Мы понимаем явную и реальную опасность, с которой сталкивается наша критически важная подводная инфраструктура

- заявил на брифинге руководитель группы – генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Ханс-Вернер Верманн.

Помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по разведке и безопасности Дэвид Кэттлер считает основным источником угрозы для подводной инфраструктуры Российскую Федерацию.

Россия активно составляет карту критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне

- утверждает он.

О необходимости усиления мер по охране критической подводной инфраструктуры генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял на брифинге 15 февраля. Тогда же он объявил о создании Координационной группы.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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