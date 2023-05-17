Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ

Военный аналитик Игорь Коротченко счел денонсацию ДОВСЕ окончательным разрывом с Западом

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически является окончательным разрывом отношений с Западом в сфере взаимных военных ограничений, заявил во вторник РИА Новости известный военный аналитик Игорь Коротченко.

Ранее сегодня Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выход России из договора технически займет около полугода.

"Я бы не сказал, что это символический шаг – одно дело приостановка участия (РФ приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году), а другое - полная денонсация договора. Наши руки полностью развязаны. Теперь нам даже формально ничего не мешает формировать нужные нам группировки войск у границ с НАТО для обеспечения нашей национальной безопасности", - отметил Коротченко.

По его словам, активная поддержка НАТО Украины в текущем военном конфликте с Россией делает альянс де-факто участником вооруженного противостояния.

Коротченко напомнил, что в феврале этого года РФ также приостановила участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Денонсация ДОВСЕ фактически обозначает наш окончательный разрыв с Западом в сфере регулирования наших взаимных военных обязательств", - полагает эксперт.

Ответ на расширение НАТО

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что денонсация ДОВСЕ позволит России в том числе нарастить группировку войск на северных рубежах, что необходимо в связи со вступлением в НАТО Финляндии.

"Денонсация ДОВСЕ поможет нам обеспечить безопасность страны, в частности за счет развертывания новых группировок войск на границе с Финляндией без ограничений, которые были прописаны в этом договоре", - сказал он.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".