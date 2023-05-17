Суд взыскал с Центра Хруничева 32 миллиона рублей по иску Минобороны

Суд в Москве взыскал с Центра Хруничева 32 миллиона рублей по иску Минобороны России

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать более 636 миллионов рублей с Центра имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", взыскал с ответчика около 32 миллионов, следует из опубликованного решения суда.

Минобороны просило взыскать неустойку по госконтракту от 1 сентября 1993 года на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Ангара". По расчетам истца, Центр Хруничева задержал сдачу восьми этапов ОКР общей стоимостью около 6,7 миллиарда рублей на сроки от восьми до 768 дней. На этом основании заказчик начислил исполнителю предусмотренные контрактом штрафные санкции.

В суде ответчик заявлял об отсутствии его вины, но суд сослался на судебные акты по нескольким другим связанным с этим же контрактом делам, где вина исполнителя была уже установлена, а также на представленные министерством доказательства.

В то же время суд первой инстанции решил снизить размер неустойки, "исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также, учитывая баланс интересов сторон, чрезмерно высокий размер неустойки, применяя принципы соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств ответчиком, разумности и справедливости".

У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. Так, сообщалось, что предприятие по контракту с Минобороны должно изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний, а также четыре серийные ракеты "Ангара-А5" с поставкой заказчику в 2022-2024 годах.

В марте 2022 года Центр имени Хруничева сообщал, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса "Рокот-М". В Минобороны в свою очередь поясняли, что модернизация "Рокота" проводится в рамках гособоронзаказа для последующих запусков военных спутников.