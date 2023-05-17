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ТАСС

Китай призвал мировое сообщество не уподобляться США в разжигании конфликта на Украине

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

В Пекине указали на неприемлемость политики Белого дома, который "пытается принудить прочие государства занять ту или иную сторону" в украинском конфликте

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Мировое сообщество должно содействовать мирному урегулированию украинского кризиса и не уподобляться США, которые сбывают оружие и содействуют эскалации конфликта. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я верю, что многие страны стремятся к мирному урегулированию проблемы Украины и что они не будут наподобие Соединенных Штатов продавать вооружения другим государствам, подливая масло в огонь", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес Южно-Африканской Республики (ЮАР) в поставках оружия России.

По словам китайского дипломата, США должны прекратить клеветать на другие страны. Ван Вэньбинь указал на неприемлемость политики Белого дома, который "пытается принудить прочие государства занять ту или иную сторону [в украинском конфликте]".

"Соединенные Штаты должны осознать собственную ответственность по украинской проблеме", - подытожил официальный представитель МИД КНР.

Посол США в Претории Рубен Бригети на прошлой неделе обвинил ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию. По его словам, Соединенные Штаты уверены, что во время захода в декабре прошлого года российского судна Lady R на южноафриканскую базу на его борт погрузили оружие и боеприпасы. Администрация президента ЮАР заявила, что такие высказывания американского дипломата подрывают партнерство республики с Соединенными Штатами. Вашингтон, как отмечается, пока не представил никаких доказательств. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
ЮАР
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