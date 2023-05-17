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Экс-президент Польши: русские узнали, что у нас нет ни разведки, ни ПВО

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Американские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

Экс-президент Польши Коморовский: теперь русские знают, что у нас нет ни разведки, ни ПВО

Инцидент с упавшей под Быдгощем ракетой показал, что польская ПВО не работает, заявил Polsat TV бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Это проблема не только Варшавы, но и всей НАТО, добавил политик.

"Притворяться, что ничего не произошло, означает, что русские получили сигнал, что они могут позволить себе с Польшей гораздо больше, чем раньше", — заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

По мнению гостя программы "Президенты и премьер-министры", в контексте скандала, вызванного обнаруженной в лесу под Быдгощем ракетой, следует подумать о том, как будут приниматься решения в Москве.

По словам Бронислава Коморовского, в Кремль был направлен четкий сигнал о том, что польская система противовоздушной обороны не работает, как и выполнение процедур безопасности.

"По-моему, русские сейчас знают, что у нас нет системы разведки, системы защиты от подобных систем. Они знают, что процедуры были проигнорированы", — подчеркнул он.

"Притворяться, что ничего не произошло, означает, что русские получили сигнал, что они могут позволить себе с Польшей гораздо больше, чем раньше", — добавил он.

Отсутствие решения сбить ракету или хотя бы полностью обезопасить место падения, по мнению Бронислава Коморовского, это вопрос не только Польши, но и стран Североатлантического альянса.

"Россия проверила польскую систему ПВО, она вообще не сработала. Не только польская, но и натовская. Это вопросы к НАТО, потому что решение о запуске процедуры уничтожения такого объекта принимается в рамках НАТО в Германии", — сказал он.

"Польская сторона своими силами не могла бы адекватно отреагировать, потому что ей нечем", — отметил политик.

По словам экс-президента Польши, серьезной проблемой являются не только чисто военные вопросы, но и политическая деятельность и отсутствие адекватной реакции на инцидент. Это еще один сигнал, направленный властям РФ.

"Русские видят, что никакой реакции в военной области не было, и никакой реакции в течение стольких месяцев в чисто политической области", — заявил он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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