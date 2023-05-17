«Достигнут технологический скачок»: прошли испытания новой версии 2CA2 аргентинского среднего танка TAM

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В Аргентине проходят испытания новой модификации аргентинского среднего танка TAM (Tanque Argentino Mediano), получившей обозначение 2CA2. Базовая версия машины была принята на вооружение в 1979 году и нуждается, как полагает местное командование, в серьёзной модернизации.

Как указывается на сайте Минобороны страны, военные надеются получить первые готовые танки к концу года. Всего предполагается усовершенствование 74 единиц TAM в течение пяти лет с дополнительным заказом на 30 улучшенных машин.

Модернизацией механики танка занимается местная компания Impsa, в то время как за оптико-электронные приборы отвечает израильская Elbit Systems.

Остаются прежними основной калибр (105-мм пушка FM K.4 Modelo 1L – аргентинская версия британской L7A3) и дизельный двигатель MTU MB-833 Ka 500 мощностью 720 л.с.

Танк получает бортовой компьютер, предоставляющий экипажу информацию о состоянии машины и повышающий общую осведомленность о ситуации на поле боя. Важным приобретением является цифровая система управления огнем, которая позволяет вести бой в любых погодных условиях и повышает точность стрельбы. Достигнута более высокая скорость движения башни в результате замены гидравлического привода на электрический.

Для обеспечения усиленной защиты TAM 2CA2 оснащается композитной и модульной броней, а также дымовыми гранатометами.

Достигнутый технологический скачок является значительным, поскольку оборудование, используемое в TAM 2C, аналогично тому, которое применяется в самых современных танках мира

- отмечается в Минобороны.